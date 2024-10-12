النائب محمد القاضي: افتتاح الرئيس السيسي محطة قطارات الصعيد نقلة غير مسبوقة في قطاع النقل

قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، يمثل نقطة تحول هامة في الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل والمواصلات المصرية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق البلاد، مع التركيز بشكل خاص على محافظات الصعيد، مما يساعد على النهوض بمحافظات الجنوب بعدما كانت في طي النسيان لسنوات طويلة.

النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية

وأشار القاضي، إلى أن محطة قطارات صعيد مصر تساهم في ربط القاهرة بأسوان، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل والبنية التحتية، ويعزز الاقتصاد الوطني، كما أن افتتاح محطة بشتيل سينعكس بالإيجاب على الاستثمار في محيط المحطة، وخلق مزيد من الفرص الجديدة، وهو ما يعكس صلابة الدولة المصرية التي ما زالت تسير في طريقها نحو تدشين مشروعات قومية عملاقة، موضحا أنها أول محطة قطارات ذكية شاملة بالمنطقة بالكامل.

وقال النائب محمد عزت القاضى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التكلفة الباهظة التي تحملتها الدولة من أجل تحسين شبكة النقل والمواصلات، يؤكد السعي نحو إحداث تطوير ملحوظ في قطاع يعد من أهم القطاعات بالدولة والتي كانت تعاني من كثير من المشكلات السنوات الماضية، إلا أنه بفضل الجهود المضنية من قبل الحكومة وفتح شراكات جديدة مع دول رائدة في مجال النقل خاصة السكك الحديدية، أصبحنا اليوم أمام مشروع من أكبر المشروعات في النقل تطورا.



وقال النائب محمد عزت القاضى إن افتتاح محطة بشتيل خطوة هامة في مسيرة تطوير الصعيد ودمجه في حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، حيث يمثل المشروع فرصة كبيرة لتحسين حياة الملايين من سكان الصعيد، وتحقيق العدالة التنموية بين مناطق مصر المختلفة، لافتا أن جهود الدولة لتطوير الصعيد هي جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة تعتمد على تنمية جميع المناطق، دون استثناء.

وأكد القاضي أن اهتمام الدولة بقطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدة، من خلال عدة افتتاحات جديدة، من بينها وأهمها كان منذ أيام، بافتتاح خط سكك حديد «الفردان بئر العبد» بعد توقف دام لحوالي 50 عاما، يعكس حرص الدولة على إحداث تنمية شاملة حقيقة في سيناء.