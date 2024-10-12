السبت 12 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حريق داخل مول في التجمع.. والدفع بسيارات الإطفاء

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

نشب حريق داخل مول وكافيه مكون من 3 طوابق بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس.

 

تفحم شخص وإصابة آخرين إثر حريق داخل سيارة ملاكي

السيطرة على حريق شب في محل أحذية بالقاهرة

 

 على الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، لمحاولة السيطرة على النيران.

 

ودفعت قوت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد  من سيارات الإطفاء، وتم رفض كردون امني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوب، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.

 

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