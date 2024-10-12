حريق داخل مول في التجمع.. والدفع بسيارات الإطفاء

نشب حريق داخل مول وكافيه مكون من 3 طوابق بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس.

على الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، لمحاولة السيطرة على النيران.

ودفعت قوت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم رفض كردون امني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوب، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.