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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نقل مباراة النصر والاستقلال الإيراني إلى ملعب محايد

النصر السعودي
النصر السعودي

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قرار نقل مباراة النصر السعودي ضد الاستقلال الإيراني إلى ملعب محايد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري آسيا للنخبة، ذلك سياق تعزيز الأمن وتوفير بيئة مناسبة للمباريات بين الأندية السعودية والإيرانية.

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الاتصالات بين الاتحادين السعودي والآسيوي

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قام بإجراء اتصالات مكثفة مع الاتحاد الآسيوي خلال الفترة الماضية، بهدف إقامة جميع المباريات التي تخوضها الأندية السعودية ضد نظيرتها الإيرانية في ملاعب آمنة. 

وقد منح الاتحاد الآسيوي فريق الاستقلال الإيراني فرصة لاختيار الملعب المحايد، على أن يتم اعتماد الاختيار قبل 15 أكتوبر الجاري. من المقرر أن يلتقي النصر مع الاستقلال في 22 أكتوبر.

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