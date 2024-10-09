نجم الهلال السعودي يكشف سر تحول صفقة رونالدو إلى النصر

تحدث النجم السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي، عن سبب عدم انضمام الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف “الأزرق” قبل قدومه إلى النصر.

قال كوليبالي في حواره لصحيفة “الجزيرة” السعودية، إن الهلال كان قريباً من التوقيع مع رونالدو قبل النصر لولا إيقاف النادي عن القيد، الأمر الذي أدى لعدم إتمام الصفقة.

وأشار كوليبالي إلى أنه شخصياً لم يتردد في قبول عرض الهلال كونه النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات محلياً وآسيوياً رغم وجود انتقادات في البداية ولكن وجهة النظر تغيرت بعد قدومه للنادي وتحقيق إنجازات معه.

وتابع: “منذ قدومي إلى الهلال لم يتمكن رونالدو من الفوز مع فريقه علينا باستثناء البطولة العربية، ولكن النصر لديه لاعبين مهمين، ومع ذلك كنا سعداء بالفوز أمامهم لا سيما أنها مباريات ديربي مثيرة تحظى باهتمام الجميع”.

وأضاف: “سبق لي اللعب ضد رونالدو على المستوى الأوروبي عندما كان في ريال مدريد وخسرت أمامه ولكني أعوض ذلك الآن مع الهلال، واحتراف رونالدو في السعودية يؤكد مدى ما وصل له دوري روشن، وأتمنى مواصلة انتصاراتنا في ديربي الرياض”.

وتطرق كوليبالي، للحديث عن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال حيث قال عنه: “هو مدرب محترف ويتابع التفاصيل الدقيقة يومياً ويخرج أفضل ما لدينا كلاعبين ويجعلنا لا نرضى إلا بالفوز والأداء المثالي، ويعتبر أفضل مدرب عملت تحت قيادته”.

وواصل: “لقد تدربت مع بينيتز ومدربين كُثر ولكن جيسوس مختلف ووجوده ساعدنا كمجموعة وأفراد والفضل يعود له فيما حققنا نظير عمله الكبير معنا”