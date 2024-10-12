كاتب صحفي: محطة قطارات صعيد مصر بشتيل نموذج حضاري كبير

علق جمال رائف، الكاتب الصحفي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدة مشروعات للنقل، والتي كان منها محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، موضحا أن من محطة قطارات صعيد مصر تعد من أحد أهم شرايين التنمية التي يتم تطويرها.

وتابع “رائف”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، :"جاء هذا التطوير عبر مد أحد أهم النطاقات الجغرافية في الداخل المصري بمحطة جديدة".

وأضاف أن الدولة المصرية استطاعت تسهيل حركة النقل والبضائع للمواطنين، وتمكنت من تقليل الحركة والتكدس الذي كان في محطة مصر، لافتا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع نهج الدولة، الذي يتضح من خلال تحديث السكك الحديدية بشكل عام، فضلا عن إمداد المناطق في الداخل المصري بخطوط نقل جديدة كما في سيناء والنطاق الغربي، فضلا عن إدخال منظومات نقل حديثة مثل القطار الكهربائي الذي يصل إلى العاصمة الإدارية.

وشدد على أن الدولة تهتم بشكل كبير بأن ينعم الصعيد بوسائل النقل المريحة التي تسهل على أهالي الصعيد السفر بشكل مميز، مؤكدا أن محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل نموذج حضاري كبير، إذ أنها تعبر عن الجمهورية الجديدة التي تسعى لتقديم الخدمة للمواطن بشكل يليق بعظمة وقدر الدولة المصرية.