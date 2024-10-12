الرئيس السادات سبق عصره.. رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محطة قطارات صعيد مصر الجديدة في بشتيل بمحافظة الجيزة، وافتتح عدد من المشروعات التنموية في مجال النقل والطرق بمختلف المحافظات عن طريق الفيديو كونفرانس.

ووجه الرئيس السيسي عدد من الرسائل خلال كلمة له أثناء افتتاح محطة بشتيل: