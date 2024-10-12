الرئيس السادات سبق عصره.. رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محطة قطارات صعيد مصر الجديدة في بشتيل بمحافظة الجيزة، وافتتح عدد من المشروعات التنموية في مجال النقل والطرق بمختلف المحافظات عن طريق الفيديو كونفرانس.
ووجه الرئيس السيسي عدد من الرسائل خلال كلمة له أثناء افتتاح محطة بشتيل:
- هنأ الرئيس السيسي الشعب المصري بالافتتاحات الجديدة المهمة في مجال النقل والطرق
- وجه الشكر للعاملين في وزارة النقل والشركات التي بذلت جهودا كبيرة في تنفيذ المشروعات
- أكد أن البناء والتطوير هدفهما مستقبل أفضل للأجيال المقبلة ومصر لن تتوقف عن العمل رغم التحديات
- أكد أن الإنفاق الكبير في قطاع النقل كان ضروريا لتحسين الخدمات وتقليل التكدس السكاني
- أكد الرئيس السيسي التمسك بالاستمرار في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" رغم الظروف الصعبة
- أشار إلى العمل على تطوير 41 ألف كيلو متر من الطرق الداخلية في القرى المصرية
- وجه الرئيس رسالة شكر لأهالي سيناء خلال افتتاح مشروعات عبر الفيديو كونفرانس
- شدد على الحفاظ على كل ذرة رمل من أرض سيناء باعتبارها أمانة في أعناق الشعب
- أشار إلى أن الرئيس السادات سبق عصره والزمن رد على خصومه بعد سنوات طويلة
- دعا الرئيس السيسي المستثمرين ورجال الصناعة إلى العمل على توطين الصناعات
- شدد على ضرورة توطين الصناعات كجزء من استراتيجية تعزيز الاقتصاد الوطني