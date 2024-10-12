"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد المخرج منير راضي

يحيي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم السبت، بذكرى ميلاد المخرج الكبير منير راضي.

ويأتي احياء الذكرى بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا إلى ذكرى ميلاد المخرج الكبير منير راضي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن المخرج منير راضي

حاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986.

عمل مساعدًا للإخراج لإبن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام وهي: (أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز).

عمل في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات، مثل: (الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت)، كما قدم أيضاً منتجا مسلسلي: (البخلاء، وبيت الدمية).

أول عمل سينمائي أخرجه كان فيلم (أيام الغضب) عام 19899.