أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت

واصلت أسعار الحديد في الأسواق المحلية والمصانع المصرية استقرارها خلال تعاملات، اليوم السبت 12 أكتوبر، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 40700 و38800 جنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

وتقدم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الحديد في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق.. أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم، وإليكم آخر الأسعار.

أسعار الحديد في مصر:

أسعار الحديد

سجل متوسط سعر حديد عز 40 ألفًا و700 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 38 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 39 ألف جنيه للطن.

بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 37 ألفًا و500 جنيه جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

وحققت أسعار حديد بشاي 39 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 36 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 37 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 36 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 36 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في مصر:

أسعار الأسمنت

بلغ متوسط أسعار الأسمنت فى السويس للأسمنت "السويس"، 2790 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 2700 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 2620 جنيه.

وسجل متوسط أسعار الأسمنت في لافارج "المخصوص"، سعر 2720 جنيها للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 2620 جنيهًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 2970 جنيهات للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت في حلوان، مستوى 2760 جنيها للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 2640 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض:

الأسمنت الأبيض

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة عند 3900 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3800 جنيه للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3800 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3900 جنيه للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3920 جنيهًا للطن.