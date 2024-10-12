غرامات المترو على هوى الركاب

تتراوح‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬و‭ ‬1050‭ ‬جنيهًا

اشتراكات‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الأعلى‭ ‬غرامة‭ .. ‬و250‭ ‬عقوبة‭ ‬الرجال‭ ‬فى‭ ‬عربة‭ ‬السيدات‭ ‬قبل‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء



عندما تضع قدمك على أعتاب مترو الأنفاق انتبه فأمامك قائمة طويلة من المخالفات غراماتها تصل إلى 1050 جنيهًا.. بعض الغرامات يتعلق بالتذاكر والاشتراكات وبعضها يتعلق بالتدخين وركوب عربة السيدات ، وبعضها يتعلق بتعطيل المترو والتسول ولصق الإعلانات وإلقاء ورقة داخل المترو أو على أرصفته، وبعضها يتعلق بالمتعلقات الشخصية، وبعضها يتعلق بالانتظار على أرصفة المحطات، والمفاجأة أن تلك الغرامات وراءها تصرفات بعض ركاب مترو الأنفاق، التى دفعت وزارة النقل إلى فرض غرامات جديدة وتغليظ غرامات قديمة على الركاب المخالفين والمثير أن ما فعلته الوزارة لاقى ترحيباً من أغلب ركاب المترو!

قائمة الغرامات الجديدة والتى أعلنتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، شملت غرامة قيمتها 50 جنيها لكل راكب يتجاوز منطقة السفر المناظرة لـ قيمة التذكرة ∩عدد المحطات∪ وغرامة 50 جنيهًا لكل راكب يستخدم تذكرة الرحلة الواحدة فى الذهاب والعودة.

وفى حالة انتظار الراكب أكثر من ∩ساعتين∪ داخل المترو، فسيكون عليه سداد غرامة قيمتها 50 جنيها، وتبدأ الساعتان من زمن عبور ماكينات دخول أرصفة المترو، وإذا تجاوز الراكب باشتراك المترو ∩ الكارت الذكي∪ المنطقة المحددة للاشتراك فيعاقب بغرامة 50 جنيهاً.

أما فى حالة استخدام تذكرة مخفضة فئات خاصة دون وجه حق مثل ∩نصف تذكرة–معاشات–تذكرة ذوى الهمم∪ فالغرامة 100 جنيه.

وفى حالة عبور الراكب من بوابات التذاكر الإلكترونية دون تذكرة فيتم تغريمه 100 جنيه، وهى نفس قيمة الغرامة على كل من استخدم تذكرة فى الخروج دون أن يكون مسجلًا عليها زمن دخول المترو.

واستخدام اشتراك منتهى المدة غرامته 300 جنيه لكل شهر من تاريخ نهاية الاشتراك بالإضافة إلى 50 جنيها تدفع مرة واحدة.

أما إذا استخدام شخص اشتراك شخص آخر فسيعاقب بغرامة 300 جنيه لكل شهر من تاريخ نهاية الاشتراك بالإضافة إلى 50 جنيها تدفع مرة واحدة.

واستخدام اشتراك فئة كبار السن فوق 70 عاما لغير صاحبه غرامته 1000 جنيه بالإضافة إلى 50 جنيها تدفع مرة واحدة مع سحب الاشتراك وإيقافه.

واستخدام اشتراك منتهى الصلاحية فئة المحاربين القدماء غرامته 200 جنيه لكل شهر من آخر تجديد مع سحب الاشتراك وعدم تجديده لفترة واحدة قادمة بالإضافة إلى 50 جنيها تدفع مرة واحدة.

وفى حالة التسبب فى تعطيل وتأخير قطار الركاب فالغرامة 300 جنيه للدقيقة الواحدة.

فيما بلغت غرامة التدخين داخل المحطات والقطارات 250 جنيها، وهى نفس غرامة إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات.

أما ركوب الرجال فى عربة السيدات فى غير الأوقات المخصصة لهم أى قبل التاسعة مساء فغرامته 250 جنيها، وهى نفس غرامة عبور شريط السكة الحديد.

وعبور الراكب من بوابات التذاكر ومعه أى أحمال أو معدات أو آلات غير مصرح بها فغرامته 250 جنيها، و غرامة مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح 250 جنيها، وهى نفس غرامة التسول بالمحطات والقطارات.

أما لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح فغرامته 250 جنيها ، وهى نفس غرامة إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات وأجهزة المحطات والقطارات.

ووضعت الشركة المصرية لإدارة المترو لوحات إرشادية داخل المحطات توضح قيمة الغرامات ليطلع عليها جميع الركاب فيتجنبوا الوقوع فيها.

ولاقت الغرامات الجديدة ارتياحا كبيرا لدى ركاب المترو.. يقول مدحت أبو زيادة−موظف− فرض غرامات جديدة فى مترو الأنفاق قرار صائب ويجب أن تكون الغرامة أكبر مما حددته الشركة المصرية لإدارة المترو لأن كثيرًا من الفتيات والشباب ينزلون محطات المترو ويقضون ساعات على التيك توك والفيس بوك والبعض الآخر يستغل الزحام للتحرش والسرقة والبعض الآخر ينتظر بالساعات ليستمتع بالتكييف المجانى فى المحطات فضلا عن انتشار الباعة الجائلين على مدار اليوم.

ليلى محمود− موظفة – أشادت بزيادة غرامات المخالفين فى المترو وقالت: زيادة الغرامات قرار ممتاز لتقليل المتسولين المتواجدين دخل العربات .

وأضافت: لا أجد سببًا واحدًا يجعل الشخص يجلس أكثر من ساعتين على رصيف المترو ومن يفعل ذلك يستحق تغريمه لأنه يزيد الزحام على أرصفة المترو∪.

وقال عم صابر حسن–صاحب الـ ٧٠ عامًا− محطات المترو أصبحت مأوى للعشاق شبابًا وبنات وكاميرات المراقبة رصدت الكثير من المخالفات ولابد من محاسبة كل من يخالف قواعد تنظيم العمل فى المترو خاصة وأنه مرفق حيوى يجب على من يستخدمه أن يكون فى قمة الالتزام داخله وأن نحافظ عليه∪.

وقالت سلمى سمير− إحدى مستخدمى المترو− : قرار زيادة الغرامات وراءه عدة أسباب أهمها انتشار الباعة الجائلين، وانتظار البعض لأوقات طويلة على أرصفة المترو∪.

منع الزحام

وقال أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن غرامة الانتظار على أرصفة محطات المترو ليست مستحدثة على لائحة الغرامات والهدف من تطبيقها هو منع تكدس المواطنين داخل محطات المترو خاصة أن التذكرة تستخدم لرحلة واحدة فقط ومع تطبيق حد أقصى للتواجد بالمحطة سيمنع ازدحام المحطات نتيجة الانتظار.

زيادة الغرامات

ومن يطالع قيمة الغرامات القديمة فى المترو سيكتشف أنها زادت مؤخرا بنسبة ما بين 66‭%‬ و833‭%‬ ـ على سبيل المثال كانت غرامة التدخين داخل محطات المترو 30 جنيها، ولكنها صارت حاليا250 جنيها محققة زيادة بلغت نسبتها 833‭%‬، وهى نفس نسبة زيادة إلقاء المخلفات داخل القطارات أو المحطات.

وبذات النسبة زادت عقوبة ركوب الرجال عربة السيدات فى غير المواعيد المخصصة لذلك، بعد أن كانت الغرامة 30جنيه صارت 250 جنيها.

أما ركوب أحد للمترو دون تذكرة، فتضاعفت غرامته فصارت بـ 100جنيه بغد أن كانت بـ 50 جنيها.

بينما ظلت عقوبة تخطى عدد المحطات المحددة فى الاشتراك على حالها دون تغيير فبقيت كما هى 50 جنيها.

فيما زادت غرامة مزاولة البيع دون تصريح بنسبة 250‭%‬ فبعد أن كانت بـ 100جنيه صارت 250 جنيه، وبنفس نسبة الزيادة جاءت غرامة عبور شريط سكة القطارات، التى كانت 100 جنيه وصارت 250 جنيها.

ما هى عقوبة رفض دفع الغرامة؟

عندما يتم ضبط المواطنين فى تلك الحالات السالف ذكرها، يتم فرض غرامة مالية، وفى حالة رفض دفع تلك الغرامة المالية، يتم تحرير محضر بقسم الشرطة، وفى تلك الحالة، تصل غرامة تحرير المحضر إلى 4 آلاف جنيه.

