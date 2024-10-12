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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فالفيردي: "التدريب تحت قيادة بيلسا يقتلني بدنيًا وذهنيًا"

فالفيردي
فالفيردي

أوضح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، أن التدرب تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الكبير مارسيلو بيلسا، شاق للغاية سواء على الصعيد البدني أو الذهني.

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وتحدث فالفيردي في تصريحات لـ "فرانس فوتبول" الفرنسية، حيث قال: "التدرب تحت قيادة بيلسا، يقتلني بدنيًا وذهنيًا أيضًا، إنه يريد الضغط في كل مكان بالملعب، ولكن في المباراة نشعر بمتعة كلما حصلنا على الكرة".

وعن توني كروس، قال: "بالنسبة لي، لا أتردد في منحه الكرة الذهبية، إنه لاعب رائع وإنسان عظيم، صفاته الفنية والتكتيكية في أرض الملعب رائعة".

بينما تحدث عن الكرة الذهبية، فقال: "بالنسبة لي تحقيق هذه الجائزة يومًا ما أمر هام للغاية، يجب أن تواصل النمو ولا تستسلم للركود، في باريس سنرى من سيحصل على الجائزة، لكنني سعيد بترشيحي".

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