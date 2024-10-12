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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

السيتي يعلن رحيل مديره الرياضي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشف نادي مانشستر سيتي عن رحيل مديره الرياضي الإنجليزي تكسيكي بيجيريستين، وذلك مع نهاية الموسم الجاري 2024/2025.

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وشدد مانشستر سيتي في بيان رسمي نشره منذ قليل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على أن تكسيكي بيجيريستين سيرحل عن النادي الإنجليزي بمجرد انتهاء موسم 2024/25.

وتابع السيتي بيانه: "بعد 12 عامًا مليئة بالألقاب في ملعب الاتحاد، سيترك تكسيكي بيجيريستين منصبه الحالي بعد مشاركة النادي في كأس العالم للأندية الصيف القادم، وسيخلفه هوجو فيانا من سبورتينج لشبونة".

وأضاف: "بالتأكيد، سيبدأ فيانا دوره بدوام كامل في صيف عام 2025، لكنه سيتعاون مع تكسيكي بيجيريستين في الأشهر السابقة لضمان انتقال سلس".

وأتم النادي الإنجليزي: "نتطلع إلى الإشادة بمساهمة تكسيكي المتميزة في مانشستر سيتي في نهاية الموسم".

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