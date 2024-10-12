كشف نادي مانشستر سيتي عن رحيل مديره الرياضي الإنجليزي تكسيكي بيجيريستين، وذلك مع نهاية الموسم الجاري 2024/2025.

وشدد مانشستر سيتي في بيان رسمي نشره منذ قليل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على أن تكسيكي بيجيريستين سيرحل عن النادي الإنجليزي بمجرد انتهاء موسم 2024/25.

وتابع السيتي بيانه: "بعد 12 عامًا مليئة بالألقاب في ملعب الاتحاد، سيترك تكسيكي بيجيريستين منصبه الحالي بعد مشاركة النادي في كأس العالم للأندية الصيف القادم، وسيخلفه هوجو فيانا من سبورتينج لشبونة".

وأضاف: "بالتأكيد، سيبدأ فيانا دوره بدوام كامل في صيف عام 2025، لكنه سيتعاون مع تكسيكي بيجيريستين في الأشهر السابقة لضمان انتقال سلس".

وأتم النادي الإنجليزي: "نتطلع إلى الإشادة بمساهمة تكسيكي المتميزة في مانشستر سيتي في نهاية الموسم".