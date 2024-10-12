نائبة وزيرة التضامن تختتم الدورة الأولى لمنحة التميز المؤسسي لمنظمات العمل الأهلي

لمؤسسة مصر الخير

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات حفل ختام الدورة الأولي لمنحة التميز المؤسسي لمنظمات العمل الأهلي 2024، والتي نظمتها مؤسسة مصر الخير، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية.



وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث المهم الذى تنظمه مؤسسة مصر الخير، وهو الاحتفال بتخريج الجمعيات المتميزة ضمن فعاليات منحة التمييز المؤسسى للمنظمات الأهلية هذه الفعالية التى تعد تجسيدا لأهمية الدور الفاعل الذى تلعبه منظمات المجتمع المدني فى تحقيق التنمية المستدامة، متضمنة شبكة حماية اجتماعية تتكامل فيها مع الجهود التى تقدمها الدولة المصرية.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل فى ذلك بالشراكة مع كافة الجهات لتوفير بيئة مساعدة وممكنة داعمة لمؤسسات المجتمع المدنى تمكنها من أداء دورها التنموي والخدمي وتعزيز تأثيرها، وذلك عبر عدد من المحاور من تنفيذ مشاريع مشتركة مع الجمعيات الأهلية لتعزيز قدراتها وصندوق دعم المشروعات كصندوق وطنى داعم لمشاريع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن خلال محور التدريب والتأهيل يعمل على رفع قدرات العاملين بالجمعيات، كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية وشركاء العمل لتحقيق أهداف تنموية مشتركة مع المجتمع المدني.



وأشارت إلى أنه بشكل عام فأن الوزارة تعمل عبر استراتيجية واضحة على تمكين المجتمع المدني وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني والمالي له مع تعزيز الشراكات مع كافة الجهات المعنية للمساهمة فى إحداث تغيير حقيقى وملموس يشعر به المواطن خاصة الأولى بالرعاية، ويساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأكدت صاروفيم أن المركز العربى لاستدامة العمل الأهلي بمؤسسة مصر الخير وتخصيص منحة للتميز المؤسسى للمنظمات الاهلية فى نستختها الأولي 2023-2024 ، واستهداف بناء القدرات المؤسسية والفنية والإدارية للمنظمات الأهلية وتطوير عملها يعد حجر زاوية وأساس لتحقيق الاستدامة وهو عمل يدعو للشكر والتقدير لهذه المؤسسة الكبيرة مصر الخير ومثال يحتذى به ، مشيرة إلى أن هناك 34 ألف جمعية اهلية قامت بتوفيق أوضاعها عدد منها يحتاج للدعم فى إطار بناء القدرات، وهو ما نؤكد عليه دعما لها فى تحقيق دورها التنموى .



وتقدمت صاروفيم بالتهنئة للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفائزة، متطلعة لمزيد من العمل فى إطار بناء القدرات المؤسسية للمجتمع المدني، حيث يستحق هذا القطاع كل الدعم لدعم وطننا الحبيب .



كما قامت صاروفيم بتكريم المؤسسات الفائزة وشهدت توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لإطلاق ماجستير تنمية موارد المجتمع والاستثمار المجتمعي، وكذلك إطلاق أول منصة تعليمية تفاعلية لدعم استدامة العمل الأهلية.





ومن جانبها أشادت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، بفكر القيادة السياسية في الاهتمام ببناء الإنسان، مشيرة إلى أن شعار مؤسسة مصر الخير "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية" يتماشي أيضا مع المبادرة الرئاسية بناء الإنسان، مشيدة بانطلاق مؤسسة مصر الخير من تنمية الإنسان إلى تنمية المؤسسات الأهلية، والذي يؤكد مدى اهتمام المؤسسة ببناء الإنسان.



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن عدم اكتفاء مؤسسة مصر الخير من حصاد كل ما قدمته من خير في تنمية الإنسان حتى قررت نشر خبراتها التنموية لمؤسسات أخرى، يعد انجازا هائلا في نشر الخدمة المجتمعية، مؤكدة أننا نعمل في التحالف الوطني لترسيخ فكر التكامل بين المؤسسات لخدمة التنمية الشاملة للإنسان المصري.



وأشارت مكرم، إلى أن نقل الخبرة وتدعيم مؤسسات المجتمع المدني لتطوير خدمتهم واستدامة عملهم من خلال قيام مصر الخير بتدريب عاملين المؤسسات ورفع الهمة التطوعية للمتطوعين للاستفادة من هذه الخبرات تحت مظلة التحالف الوطني لمساعدة البلد في التنمية بقلب أمين وصادق.



ومن جانبه قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إن مصر الخير ليست مهتمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان فقط بل الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية من خلال العمل على عدد من مجالات التنموية وهي التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة ايمانًا بأن تكامل تلك المجالات يمكن أن يساهم في جودة الحياة ولتحقيق تلك الرؤية تم اعتماد آليات عمل مختلفة ومنها العمل على تطوير أداء الجمعيات الأهلية وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في إدارة عملية التنمية والإسهام فيها.



و أضاف أن منحة التميز المؤسسي للمنظمات الأهلية تعد خطوة تعكس التزام المؤسسة الدائم بتعزيز ودعم المنظمات الأهلية إيماناً بالدور الحيوي والملموس الذي تلعبه المنظمات الأهلية في تنمية وخدمة المجتمع.



واكد محمد رفاعي أن تنفيذ هذه المنحة يعد استثمارا حقيقياً في مجتمعنا، حيث ستساهم في بناء منظمات أهلية قوية وقادرة على تحقيق تأثير إيجابي دائم ومن ناحية أخرى ستعزز هذه المنحة التعاون بين مؤسسة مصر الخير والمنظمات الأهلية المستهدفة للمنحة، بالإضافة إلي تعزيز الشراكات المجتمعية المستدامة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.