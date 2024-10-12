بنك قناة السويس يُشارك في قمة مصر لوسائل التنقل الكهربائية

في ضوء الحرص على دعم التحول المستدام في مصر، بنك قناة السويس يٌشارك في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، المُنعقدة خلال الفترة من 10 – 12 أكتوبر 2024، هو مؤتمر ومعرض دولي مُتخصص في مجال تكنولوجيا المركبات الكهربائية ووسائل النقل المُستدامة. يجمع الحدث نخبة من خبراء الصناعة وصنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال كهربة النقل.

وفي هذا السياق، أقام بنك قناة السويس جناحًا خاصًا في المعرض، مجهزًا بالتقنيات الحديثة لاستقبال الزوّار، حيث يُقدم الجناح تجربة تفاعلية تهدف إلى تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات والحلول التمويلية التي يقدمها البنك لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة ووسائل النقل المستدامة، وهو ما يُشير إلى سعي البنك نحو تقديم خدمات مصرفية مُتميزة تلبي الاحتياجات المستقبلية لعملائه.

توفر هذه الفعالية منصة لاستعراض أحدث التقنيات المُستدامة في مجال النقل الكهربائي، وفي هذا الإطار يُبرز البنك جهوده المستمرة التي يبذلها لدعم تلك التوجهات من خلال تبني الحلول المالية الخضراء.

وعلى هامش فعاليات القمة، قام بنك قناة السويس بإطلاق 3 منتجات جديدة لدعم التمويل الأخضر، تشمل (تمويل الطاقة النظيفة والمُتجددة، تمويل السيارات الكهربائية، وتمويل مركبات التنقل الصغيرة).

ويأتي ذلك في ضوء تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة والمُتجددة، بشروط ميسّرة وأسعار فائدة تنافسية، وخطط سداد مرنة تتناسب مع مختلف شرائح العملاء.

كما يتوافق مع سعي بنك قناة السويس إلى تقديم خدمات مصرفية مُبتكرة ومتطورة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات البيئية.

هذا ويواصل بنك قناة السويس تعزيز دوره في دعم التحول المُستدام في مصر، من خلال توسيع محفظة منتجاته الخضراء، وتعزيز استثماراته في القطاعات المُستدامة والمُساهمة في دعم الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 في التحول نحو بيئة نظيفة ومستدامة.

والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس قام هذا العام بإصدار أول تقرير استدامة GRI، وهو ما يعكس الالتزام بالشفافية والمسؤولية في الإفصاح عن أنشطة البنك البيئية والاجتماعية، وأيضًا تقييم الوضع الحالي ووضع خطة واستراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة في جميع أنشطة البنك التشغيلية.

كما قام البنك أيضًا بخطوة استباقية لقياس الانبعاثات الممولة لكبار العملاء بهدف وضع خطه لتقليل البصمة الكربونية للبنك وعملائه على حد سواء، بخلاف مضي البنك في خطته الطموحة التي تشمل أنشطة البنك الداخلية مثل تحويل مباني البنك وفروعه تدريجيًا لتكون صديقة للبيئة وتدريب جميع العاملين على المبادئ الرئيسية للاستدامة.