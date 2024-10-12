صحة غزة: استشهاد 150 فلسطينيا بجباليا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن 19 فلسطينيا على الأقل قتلوا في هجمات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الليل، بينما تواصل القوات التوغل في منطقة جباليا حيث تقول هيئات إغاثة دولية إن الآلاف محاصرين هناك.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية تواصل ضرب مخيم جباليا بشمال القطاع من الجو والبر.

ولم تصدر إسرائيل تعليقات جديدة، لكن الجيش قال في الأيام القليلة الماضية إن القوات التي تنفذ عمليات في جباليا ومناطق قريبة قتلت العشرات من المسلحين وعثرت على أسلحة وأزالت بنى تحتية عسكرية.

وبدأت العملية في هذه المنطقة قبل أسبوع، وقال الجيش الإسرائيلي حينئذ إنها تستهدف من يشنون هجمات من مسلحي حماس ومنع الحركة من إعادة تنظيم صفوفها.

وتشير تقديرات مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى أن عدد القتلى بجباليا في الأسبوع المنصرم بلغ نحو 150.

42175 شخصا قتلوا في الحرب الإسرائيلية

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت اليوم السبت إن 42175 شخصا قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من عام.

وأضافت أن عدد المصابين والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 98336 إصابة.