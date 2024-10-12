تصدير 32 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 727 شاحنة بضائع، و60 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و361 شاحنة بضائع و 35 سيارةبينما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 366 شاحنة بضائع و 25 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين امل و XIN HAI TONG وتغادرالميناء السفينة دليلة والسفينة NORWICH وعلى متنها 32000 طن فوسفات تصدير الي ماليزيا والسفينة و استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت الميناء العبارة امل، كما تم تداول 3400 طن بضائع عامةومتنوعة و310 شاحنةبضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكبا بموانيها.



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.



فيما شهد ميناء نويبع تداول 70ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات.





وشهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000طن وصادر 46 ألف طن بضائع.



وقال اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في

في التصدير، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.