كامل الوزير: نستهدف نقل 2 مليون راكب يوميا بالسكة الحديد

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل في مصر.

وقال “الوزير” خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، إنه تمت توالت أعمال التطوير والصيانة لخطوط الشبكة، حيث كانت طاقة نقل الركاب في 2014 وصلت الى 700 ألف راكب يوميا وصلت الى مليون راكب في 2024، ومستهدف الوصول إلى 2 مليون راكب في 2030.

وتابع انه :"أما طاقة نقل البضائع فكان 4.5 مليون طن في 2014 وصل الى 8 ملايين طن سنويا في 2024 ومستهدف الوصول الى 13 مليون طن سنويا في 2030، كما أنه تم إعادة تأهيل 97 جرار".

وفي إطار آخر، استعدت محطة سكك حديد صعيد مصر بشتيل، الافتتاح بعد الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن محطة صعيد مصر في بشتيل.

أقيمت على مساحة 57 فدانًا وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.

محطة ذكية، تتسع لحوالى 250 ألف راكب يوميًا.

وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي على مساحة 31 ألف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 ألف م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44 ألف م2 .

من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.

محطة سكة حديد صعيد مصر

وروعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) لافتاً إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - أتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) ) لخدمة جمهور الركاب