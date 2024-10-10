محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات بشتيل

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية بمحيط محطة قطارات بشتيل، تابع خلالها انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط المحطة بنطاق أحياء العجوزة والمنيرة الغربية.



وخلال الجولة أكد المحافظ على مسؤولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضرورة متابعة الأعمال وتنفيذ الصيانة الدورية لها، مشددا على إبراز المظهر الحضارى وإضفاء العناصر الجمالية بمختلف الطرق والمحاور المؤدية للمحطة.



وشدد النجار على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء لتسير دوريات النظافة والإشغالات على مدار اليوم للحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإشغالات وتحسين الرؤية البصرية الخاصة بمنظومة الإعلانات بالشوارع وواجهات المحال.



كما استمع المحافظ لشرح من مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة حول الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة لتطوير المخططات المرورية لتيسير الحركة المرورية بالمحاور والطرق المحيطة بها.



رافق المحافظ السادة هند عبدالحليم نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام المساعد و محمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و رمضان عمارة رئيس حى المنيرة الغربية وذكى سلام رئيس حى العجوزة و أشرف بكر رئيس حى إمبابة وعفاف عبدالحارس مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.