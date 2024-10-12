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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

ماذا قال خالد يوسف ونيللي عن مسرحية " فارس يكشف المستور"؟.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

حرصت الفنانة نيللي والمخرج الكبير خالد يوسف على مشاهدة مسرحية الفنان الكبير محمد صبحي " فارس يكشف المستور"، مع الجمهور في ليلة من ليالي العرض.

وأشاد الثنائي بالمسرحية وبفكرتها وبالفرجة المسرحية المتنوعة، التي يقدمها الفنان محمد صبحي في العرض من كوميديا وغناء واستعراض.

مسرحية فارس يكشف المستور

مسرحية (فارس يكشف المستور) كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج النجم محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والبطولة للنجم محمد صبحي، بمشاركة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، انجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبدالناصر، وليد هاني،.

والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقي والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية لأحمد نور الدين .

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