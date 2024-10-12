"القناة الأولى" تسلط الضوء على افتتاح الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية (شاهد)

عرض "برنامج صباح الخير يا مصر"، المذاع على "القناة الأولى" والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا بعنوان "افتتاح الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية"، إذ تشهد الدولة انطلاقة قوية ومميزة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32، حيث شهد افتتاح المهرجان حضورا كبيرا من الفنانين والجمهور الذي يعتز بهذا المهرجان الذي يجمع بين الأشقاء العرب في منارة الإبداع والثقافة بدار الأوبرا المصرية مع إهداء هذه النسخة لروح الموسيقار سيد درويش، فضلا عن تكريم 19 شخص من ما أسهموا في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي.



المهرجان يضم 47 حفلا لأكثر من 70 مطرب

وأوضح «التقرير»، أنّ النسخة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية تحظى برعاية كبيرة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار التعاون بين الشركة ووزارة الثقافة من خلال بث وتغطية الحفلات عبر قنوات «المتحدة» المختلفة، كما أنّ المهرجان يشهد 47 حفلا بمشاركة أكثر من 70 مطربا ومطربة من 20 دولة مختلفة، مما أعطى المهرجان مكانة عربية ودولية تجمع بين الثقافات العربية المختلفة.

عقد مؤتمر يهتم بكل موضوعات الموسيقى والغناء

وأردف «التقرير»، أنّه على مدار 14 يوما تشهد مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور فاعليات المهرجان الأكبر في مصر والشرق الأوسط، فضلا عن عقد مؤتمر يهتم بكل موضوعات الموسيقى والغناء، وذلك لاستكمال مسيرة المهرجان الذي انطلق في دورته الأولى عام 1932.