مهرجان الموسيقى العربية يكرم عددا من الرموز الفنية

كرم مهرجان الموسيقي العربية، العديد من الرموز الذين ساهموا في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، في مقدمتهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الأسبق، و رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، والمؤلف الموسيقي اللبناني زياد رحباني، و العماني خالد بن حمد البوسعيدي، الموسيقار السعودي ممدوح سيف، ومن مصر تم تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي، الكينج محمد منير، المطرب محمد محسن، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبدالله حلمي، فنان الخط العربي محمد حسن، فنان الخط العربي الدكتور خليفة الشيمي، والدكتور إنعام لبيب، والدكتور محمد شبانة، و الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، ومن تونس الفنان لطفي بوشناق، والمطرب المغربي فؤاد زبادي، بالإضافة إلى أسماء الشعراء حسين السيد ومأمون الشناوى واحمد الحجار.

وعرض فيلم تسجيلي عن مشوار حياة، خالد الذكر الفنان سيد درويش.

وضمت السهرة عدة فواصل بدأت بعزف الفنان أحمد درويش صوليست كمان مجموعة من الأغاني، ثم المطرب أحمد حسن، وشارك بالغناء في الليلة الافتتاحية المطربة لينا شاماميان من سوريا، والفنان التونسي لطفي بوشناق، واحيي الفاصل الرئيسي من الحفل المطرب مدحت صالح بصحبة فرقته الموسيقية تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية 48 حفلاً غنائياً وموسيقيا، ويحيى الفعاليات 78 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، ورحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.

كما يتضمن 18 عازفا هم: صوليست أحمد درويش (كمان)، عمرو سليم (بيانو)، عماد عاشور(تشيللو)، إيهاب صبحى (كمان )، محمد ظهير (كمان)، جمال عبد المنعم (قانون)، مايسة عبد الغني (قانون)، يحيى المهدى (تشيللو)، سعيد كمال (كمان)، محمود سرور (كمان)، عمر خيرت ( بيانو)، وسام خصاف (ساكسفون)، وائل النجار (أكورديون)، إسلام القصبجي (عود)، سعيد الأرتيست (ايقاع)، ياسر معوض (ايقاع)، ماجد سرور (قانون)، مصطفي داغر (كمان)، و5 مؤلفين الموسيقيين هم: خالد حماد، ممدوح سيف، وحيد الخان، عمرو اسماعيل، السيد خالد.

وتشارك 33 فرقة وهى: الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، الفرقة الموسيقية قيادة عادل عايش، الفرقة الموسيقية بقيادة علاء عبد السلام، فرقة الحفنى بقيادة هشام نبوي، أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة أحمد عويضة، الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجى، الفرقة الموسيقية بقيادة سعيد كمال، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجى، الأوركسترا بقيادة أحمد عاطف، الفرقة الموسيقية بقيادة أميرعبد المجيد، الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمى، أوركسترا هاثور السيمفوني بقيادة أحمد فرج، الفرقة الموسيقية بقيادة تامر فيظي، فرقة الموسيقي العربية للتراث، الفرقة الموسيقية بقيادة إيهاب عبد الحميد، الفرقة الموسيقية بقيادة حازم القصبجى، الإيقاعات الشرقية، فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربى، الحضرة، سعيد عثمان وفرقته شموع، التخت العربى، أعز الناس، فرقة أحمد العمري، القومية العربية للموسيقي، عبد الحليم نويرة، الإنشاد الديني، أم كلثوم للموسيقي العربية، كنوز، تقاسيم، فرقة عزيز جورج، مقام (فلسطين)، فرقة تراث سيد درويش قيادة محمد حسن سيد درويش، كريشندو( المغرب).

بالإضافة لـ 21 قائدا للفرق، هم: أحمد عامر، عادل عايش، علاء عبد السلام، هشام نبوي، أحمد عويضة، محمد الموجى، سعيد كمال، ناير ناجى، أحمد عاطف، أمير عبد المجيد ، مصطفى حلمى، أحمد فرج، تامر فيظى، إيهاب عبد الحميد، حازم القصبجى، محمد عبد الستار، عادل مصطفى، عزيز جورج، فاروق البابلى، عمر فرحات، ومحمد حسن سيد درويش.