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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

انهيار كنيسة تاريخية شهيرة في حريق ضخم يهز المدينة (فيديو مروع يوثق الحدث)

انهيار كنيسة سان
انهيار كنيسة سان فرانسيسكو في حريق ضخم يهز المدينة

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، يوثق لحظة انهيار كنيسة سان فرانسيسكو التاريخية في تشيلي بحريق ضخم رغم جهود 12 وحدة إطفاء فشلت في السيطرة عليه.

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انهيار كنيسة سان فرانسيسكو في حريق ضخم يهز المدينة

ظهرت في الفيديو سماء مدينة إيكيكي التشيلية وهي مغطاة بالدخان الأسود الكثيف المتداخل مع النيران في مشهد مفزع، أصاب سكان المنطقة بحالة من الهلع والرعب.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "NT" الأسترالية، تصاعدت أعمدة الدخان من المبنى القديم، لتزيد من هول شراسة النيران التي اجتاحت الكنيسة وتسببت في انهيارها أمام المارة في الطرق دون أن يستطع أحد اللحاق بها رغم جهود رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لمشاهدة فيديو لحظة انهيار كنيسة سان فرانسيسكو في الحريق اضغط هنـــــــا

نشب الحريق الضخم في كنيسة سان فرانسيسكو، الواقعة في شارع ألميرانتي لاتوري وشارع دي مايو 21 في إيكيكي، على الساحل الشمالي لتشيلي، حيث اجتاحت ألسنة اللهب المبنى، لتغطي سماء إيكيكي بالكامل.

كنيسة سان فرانسيسكو

كنيسة سان فرانسيسكو هي كنيسة رومانيّة كاثوليكيّة تقع في مدينة كاسترو في تشيلي، تم تشييدها في عام 1567 عندما كان أرخبيل تشيلوي لا يزال جزءًا من ممتلكات التاج الإسباني.

تمثل الكنيسة اندماجًا بين الثقافة اليسوعية الأوروبية ومهارات الشعوب الأصلية وتقاليدها، وهي مثال على ثقافة المستيزو، كما إنها واحدة من أقدم الكنائس التقليديّة في تشيلوي، والتي بقيت سليمة تقريبًا منذ عصر البعثة اليسوعية.

في الوقت نفسه، كنيسة سان فرانثيسكو التاريخية، واحدة من 16 كنيسة خشبية فريدة تم إدراجها على قائمة التراث العالمي التابعة لليونيسكو في عام 2000 تحت مسمى كنائس تشيلوي. 

كما قامت جامعة تشيلي، ومؤسسة كنائس تشيلوي الثقافية، وغيرها من المؤسسات بجهود كبيرة للحفاظ على هذه المنشآت التاريخية.

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