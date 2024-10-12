مخاطر الإفراط في تناول القرفة.. هل إضافتها للقهوة يخلصك من السمنة؟ (تفاصيل)

القرفة من التوابل المستخدمة بشكل واسع في المشروبات والأطعمة الحلوة والمالحة على مستوى العالم منذ فترة طويلة، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة، اتجاه جديد على منصة "تيك توك" يدعي أن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة إلى القهوة اليومية، مع كمية صغيرة من الكاكاو لمدة أسبوع، يساعد في حرق الدهون.

ووفقًا لما ذكره موقع Science Alert، يوجد نوعان رئيسيان من القرفة: قرفة كاسيا، وهي النوع الأكثر انتشارًا وتحتوي على 95% من مادة "سينامالديهيد"، وهي المكون النشط الذي يمنح القرفة طعمها ورائحتها المميزين، أما النوع الثاني فهو قرفة سيلان، التي تتميز بمذاق أحلى وتحتوي على نسبة أقل من "سينامالديهيد"، تتراوح بين 50% و60%.

تأثير القرفة على حرق الدهون

أثبتت دراسة أميركية أن تناول القرفة يؤثر بشكل إيجابي على محيط الخصر، فقد أظهرت النتائج أن تناول أقل من 1.5 جم يوميًا (حوالي نصف ملعقة صغيرة) قد يقلل من محيط الخصر بمعدل 1.68 سم.

إضافة إلى ذلك، كشفت دراسة آخرى للتجارب السريرية أن القرفة قد تساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم (BMI) ووزن الجسم بمقدار يصل إلى 0.92 كجم.

ولكن، لم تلاحظ تغييرات ملحوظة في تكوين الدهون أو الكتلة العضلية.

مخاطر الإفراط في تناول القرفة

مخاطر الإفراط في تناول القرفة

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة تساعد على تسريع دخول الجلوكوز إلى خلايا الجسم، مما يسهم في خفض مستويات السكر في الدم. ويعتقد أيضًا أن القرفة قد تساهم في تعزيز حرق الدهون وزيادة الشعور بالشبع، ما يمكن أن يساهم في تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

ولكن على رغم الفوائد المحتملة للقرفة، إلا أن استخدامها بشكل مفرط قد يكون له آثار جانبية، فبعض المنتجات التي تحتوي على القرفة قد تكون ملوثة بالرصاص أو المعادن الثقيلة.

وقد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية تتعلق بالجهاز الهضمي، مثل آلام المعدة أو الشعور بالغثيان. لذا، يُنصح باستخدام القرفة بشكل معتدل والابتعاد عن استهلاك كميات كبيرة منها.

القهوة والكاكاو وفقدان الوزن

بالنسبة للقهوة، لا توجد أدلة علمية قوية تدعم الادعاءات بأن شرب القهوة يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن. رغم ذلك، هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن شرب القهوة يمكن أن يساهم في خسارة بسيطة في الوزن. أما بالنسبة للكاكاو، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الكاكاو عالي الجودة قد يكون له دور محدود في تقليل الوزن، لكن هذه التأثيرات ليست كبيرة أو طويلة الأمد.

بشكل عام، قد يكون للقرفة تأثير طفيف على عملية فقدان الوزن، ولكنها لن تؤدي إلى نتائج ملموسة دون إجراء تغييرات أخرى في نمط الحياة، مثل تحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني. إذا كنت تستمتع بمذاق القرفة مع القهوة، فلا مانع من إضافتها. ولكن، كما هو الحال مع أي مكون غذائي، من المهم الحذر من الإفراط في الاستهلاك لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.