عاجل
محطة سكك حديد مصر مصر.. بشتيل على مساحة 57 فدان وتتسع لربع مليون راكب يوميًا
السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الأمن العراقي يلقي القبض على 3 إرهابيين في السليمانية والأنبار

قوات الأمن العراقي
قوات الأمن العراقي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرا إلى تنفيذ إنزال جوي في محافظة كركوك أسفر عن تدمير 13 وكرا للإرهابيين.

txt

العسكري: سنضرب قواعد أميركا في المنطقة لو استخدمت أجواء العراق لاستهداف إيران

txt

البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وفلسطين يلا شوت في تصفيات كأس العالم 2026

 

وذكر بيان صادر عن الجهاز، بثته وكالة الأنباء العراقية واع، اليوم السبت  أنه استناداً إلى معلومات استخبارية وبمتابعة مستمرة، نفذت القوات الأمنية سلسلة عمليات في مناطق متعددة من البلاد، مشيرا إلى أن اثنين من الإرهابيين تم القبض عليهما في محافظة السليمانية، بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان.

وأضاف البيان، أن عملية نوعية أسفرت عن القبض على أحد أخطر الإرهابيين، والذي كان يشغل منصبا أمنيا في ما يسمى (قطاع ولاية الجنوب)، وكان قد شارك في العديد من المعارك التي جرت في محافظة الأنبار.

ولفت إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية إنزال جوي أسفرت عن تدمير 13 وكرا للإرهابيين في محافظة كركوك، حيث كانت تحتوي على عبوات ناسفة.

وفي سياق متصل .. حقق العراق مركزاً متقدماً في مؤشر جالوب العالمي للأمن والنظام لعام 2023، حيث حصل على المرتبة 84 في الاستطلاع الذي أقامه المركز وهو بنفس المرتبة التي حصلت عليها فرنسا.

مواد متعلقة

العسكري: سنضرب قواعد أميركا في المنطقة لو استخدمت أجواء العراق لاستهداف إيران

البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وفلسطين يلا شوت في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وفلسطين يلا شوت بدون تقطيع HD في تصفيات كأس العالم

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وفلسطين اليوم في تصفيات كأس العالم

العراق يعرض استضافة مباريات الدوري المصري

العراق تستهدف وكرا للارهابيين بطائرات اف-١٦

وزير الإسكان لسفير العراق: شركات المقاولات قادرة ومستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات لكم
الجريدة الورقية