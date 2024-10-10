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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

العسكري: سنضرب قواعد أميركا في المنطقة لو استخدمت أجواء العراق لاستهداف إيران

العسكري
العسكري

قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبوعلي العسكري، إنه في حال أي استهداف ضد العراق او استعمال أرضه وسمائه لاستهداف إيران، فأن رد كتائب حزب الله لن يقتصر على الكيان بل سيبطش بقواعد ومعسكرات ومصالح أميركا في العراق والمنطقة.

وأضاف العسكري في تصريحات صحفية له: في المبدأ لا نبدأ حرب الطاقة، ولكن إذا بدأت فأن العالم سيفقد 12 مليون برميل نفط يومياً، وهذا ما سنتكفل به بعونه تعالى، أما ما سيفعله الإخوة اليمنيون في باب المندب، والإخوة الإيرانيون في مضيق هرمز فالله أعلم به.

 

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