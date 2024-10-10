العسكري: سنضرب قواعد أميركا في المنطقة لو استخدمت أجواء العراق لاستهداف إيران

قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبوعلي العسكري، إنه في حال أي استهداف ضد العراق او استعمال أرضه وسمائه لاستهداف إيران، فأن رد كتائب حزب الله لن يقتصر على الكيان بل سيبطش بقواعد ومعسكرات ومصالح أميركا في العراق والمنطقة.

وأضاف العسكري في تصريحات صحفية له: في المبدأ لا نبدأ حرب الطاقة، ولكن إذا بدأت فأن العالم سيفقد 12 مليون برميل نفط يومياً، وهذا ما سنتكفل به بعونه تعالى، أما ما سيفعله الإخوة اليمنيون في باب المندب، والإخوة الإيرانيون في مضيق هرمز فالله أعلم به.