وزير الإسكان يتابع سير العمل ومستجدات الموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات القاهرة الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل ومستجدات الموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات مدينة القاهرة الجديدة، ومنها مشروعات وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومحطات الصرف الصحي، والطرق بالمدينة، وغيرها.

ووجه وزير الإسكان بالمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات المختلفة، ولاسيما أعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق، بجانب ضرورة وضع خطط زمنية محددة لإنهاء مختلف الأعمال، وتوافر وسائل الانتقال والخدمات المناسبة بالنسبة لمواقع الوحدات السكنية، والتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية شملت الأعمال الجارية بمشروع سكن مصر أرض المعارض بالتجمع الثالث، ومحطة رقم 12 للصرف الصحي بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، والمنوط بها خدمة منطقة الأندلس بالتجمع الثالث.

وخلال الجولة، وجه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بضرورة استحداث وإنشاء مخازن مركزية بنطاق محطة الصرف رقم 12 لتكون منطقة مركزية للمخازن تختص بجميع قطع غيار الشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بالمدينة، بجانب ضرورة استحداث وإنشاء برنامج إلكتروني للمخازن والالتزام بقواعد الأمان ووضع "باركود" على جميع قطع الغيار الموجودة بالمخازن.

كما تابع "الغيطي"، تقدم الأعمال بموقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث بعدد 222 عمارة سكنية بإجمالي 5328 وحدة بمساحات تتراوح من 90م2 : 120م2 كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه ضمن خطة الدولة بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

وفي السياق ذاته، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، بجولة تفقدية بمحطات الصرف الصحي، والأعمال المنفذة بالطرق وبعض شوارع المدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

شملت الجولة تفقد محطة صرف الصحي جنوب الأكاديمية، ومحطة الصرف الصحي رقم 9 ، ومحور طه حسين بالتجمع الأول، حيث تم متابعة الحالة الفنية لمنظومة محطات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة عمل الطلمبات، ومولدات الكهرباء، والأوناش داخل عنابر الطلمبات، وسرعة أعمال الصيانة والإصلاحات داخل العنابر.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جاهزية مولدات الطوارئ وجاهزية جميع الطلمبات ومنظومة الكهروميكانيك بالمحطات، مضيفاً أنه تم التنبيه على ضرورة الإسراع باستكمال التوريدات المعتمدة سابقاً لتحقيق المرجو من منظومة الصرف الصحي، والمتابعة لجميع الأعمال بصفة مستمرة بالمحطات للـتأكد من إنجاز اللازم في موعده.

وفي سياق متصل، صرح الغيطي، بأن قطاع الطرق بالمدينة يشهد طفره حالياً سواء بالطرق الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء، وذلك بهدف التيسير على سكان المدينة، حيث تم البدء في تطوير الطريق الحدائقي بالأندلس الرابط بين التسعين الجنوبي ومحور العبور، والذي يخدم بعض المناطق الهامة بالمنطقة، ومنها مناطق الأندلس والكمبوندات، مع استمرار عملية التطوير الشاملة لجميع محاور وطرق المدينة الرئيسية والفرعية وربطها بالمحاور الرئيسة بالطرق الداخلية بالمدينة وربط التجمعات ببعضها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تطوير المحاور الداخلية بمنطقة التجمع الثالث وربطها بالتجمع الخامس للمدينة، حيث تتم عملية التطوير باستخدام طريقة (fdr) وهي عبارة عن إعادة استخدام الطبقات الأسفلتية القديمة المتهالكة بالطرق، بعد إضافة بعض كميات الأسمنت عليها مما يحقق أعلى استفادة ممكنة، وسرعة الإنجاز ويقلل من كميات المخلفات الناتجة من إزالة الطبقة الأسفلتية المتهالكة بالطريقة التقليدية.