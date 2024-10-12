خبير سياسي: المجتمع الدولي لا يعير اهتماما لوجود دولة فلسطينية (فيديو)

قال الدكتور سعيد الزغبى، أستاذ العلوم السياسية جامعة السويس، إن فلسطين تحارب منذ 105 سنة، و 7 أكتوبر هو فقط الذى شاهده المجتمع الدولى، لكن فلسطين عانت لمدة 30 سنة من الاحتلال البريطاني، و75 سنة من الاحتلال الصهيونى، موضحا أن المجتمع الدولى رأى فقط 7 أكتوبر لأنه كان هناك 1200 قتيل من إسرائيل و240 أسيرا.

المجتمع الدولي يعترف بوجود دولة فلسطينية منذ 1948

ولفت خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل"، عبر القناة الأولى، إلى أنه منذ سنة 1948 كان هناك القرار 141 للتقسيم بأن هناك دولة فلسطينية مقابل الدولة العبرية، موضحا أنه منذ عام 1948 يعترف المجتمع الدولي بأن هناك دولة فلسطينية وكانت نسبة الأراضي 45% للجانب الفلسطيني، و55% للجانب الإسرائيلى، وبدأت دولة الاحتلال فى بناء المستوطنات، حتى أصبحت الأراضى الفلسطينية 22% و78 % إسرائيلية.



وأشار إلى أن المجتمع الدولى لا يعير أى اهتمام بوجود الدولة الفلسطينية، ولكنه يرى وجود دولة عبرية فقط، مشيرا إلى أن ما وضع التركيز على 7 أكتوبر هي أنها الضربة الاستباقية التى قامت بها المقاومة.