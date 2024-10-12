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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمود فايز يكشف تفاصيل صادمة عن كوبر: ركب دعامتين في القلب بسبب المنتخب

محمود فايز وكوبر
محمود فايز وكوبر

كشف محمود فايز، مساعد المدرب الأسبق لمنتخب مصر هيكتور كوبر، عن تفاصيل صادمة تتعلق بحالة كوبر الصحية خلال فترة تدريبه للمنتخب الوطني.

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موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على موريتانيا

وأوضح فايز في تصريحات تلفزيونية أن كوبر خضع لعملية تركيب دعامتين في القلب نتيجة الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها أثناء قيادته للفراعنة.

وكان كوبر قاد منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعد غياب طويل، دام 28 عاما، وصعد بالفراعنة إلى نهائي أمم أفريقيا 2017.

وحول قيادة حسام حسن لمنتخب مصر، علق فايز قائلا: مش ذنب حسام حسن إنه لحد دلوقتي مالاعبش فريق قوي وهي دي القرعة، والطريقة المثلى لمنتخب مصر 4-4-2.

وواصل: لو هناك منتخب يتحول سريعًا من الدفاع للهجوم ستكون هناك أزمة لحسام حسن.

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محمود فايز يكشف تفاصيل صادمة عن كوبر: ركب دعامتين في القلب بسبب المنتخب

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