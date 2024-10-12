«سيدات يد الأهلي» يفوز على فلاورز ببطولة إفريقيا للأندية
فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على فلاورز البنيني بنتيجة 33-20، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.
أقيمت المباراة على صالة المسيرة، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا.
ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18-9، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 33-20.
ومن المقرر أن يواجه فريق «سيدات يد الأهلي» نظيره اوتوهو الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل.
وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:
نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.