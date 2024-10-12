‏‎«سيدات يد الأهلي» يفوز على فلاورز ببطولة إفريقيا للأندية

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على فلاورز البنيني بنتيجة 33-20، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

‏‎‏‎أقيمت المباراة على صالة المسيرة، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا.

‏‎ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18-9، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 33-20.

‏‎ومن المقرر أن يواجه فريق «سيدات يد الأهلي» نظيره اوتوهو الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏

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نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

