مصرع شخص فى حادث سيارة بمركز فايد

لقى شخص مصرعه صدمته سيارة علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي قرب مدينة فايد بالإسماعيلية، يدعي شعبان البديوي مقيم بقرية فنارة بمدينة فايد.

البداية بتلقي ، الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمركز ومدينةفايد ،يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث سيارة ، ما أسفر عن مصرع شخص متأثراً بإصابته على الفور كلف اللؤاء محمد عامر مدير أم الإسماعيلية بالتحرك لمكان الحادث وفتح الطريق للمسافري

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفي فايد التخصصي بالإسماعيلية، لحين الإنتهاء من الإجراءات.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة فايد بالاسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث وفتح الطريق للمسافرين.