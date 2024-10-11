الجمعة 11 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الاحتلال: إصابة 20 جنديا في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الـ24 الماضية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال، إصابة 20 جنديا في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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غارات إسرائيلية على لبنان وقطاع غزة يسفر عن شهيدين في جباليا

وعلى صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام عربية ، اليوم ، عن تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على عدة بلدات في جنوب لبنان، منها عدلون والقليلة وأنصارية وطيردبا ، واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل ومواقع مدنية، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، بالإضافة إلى حالة من الذعر بين السكان.

 

وأكدت مصادر محلية أن هذه الغارات تأتي في إطار التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل والمجموعات المسلحة في المنطقة. وقد أطلق الطيران الإسرائيلي عدة صواريخ على المواقع المستهدفة، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وإصابة بعض المدنيين بجروح. 

 

في سياق متصل، ذكرت تقارير إخبارية أن الغارات الإسرائيلية لم تقتصر على لبنان، بل شملت أيضًا منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة. حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في المنطقة، مما أسفر عن استشهاد اثنين من المدنيين. 

 

وأوضحت المصادر أن الضحايا هم من سكان المنطقة، وقد انتشلت فرق الإنقاذ جثامينهم من تحت الأنقاض. وتأتي هذه الغارات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بسبب الوضع الأمني المتدهور، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

 

 

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