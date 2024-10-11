الجمعة 11 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الخريفية

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في قيم درجات الحرارة حتى يوم الإثنين المقبل، بمعدل من درجتين إلى 3 درجات.

وأضافت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي يوم الثلاثاء المقبل، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزء من أشعة الشمس فتسهم في انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والنهار 4 درجات، حيث تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة إلى 29 درجة مئوية.

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الأرصاد تحذر من شبورة صباحية.. ورياح نشطة على بعض المناطق

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الأرصاد: سحب منخفضة ومتوسطة تخفف حرارة النهار في مصر

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق السياحية المطلة على البحر المتوسط ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية تجنبا لنزلات البرد.
 

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