الأرصاد: سحب منخفضة ومتوسطة تخفف حرارة النهار في مصر

يحرص المواطنون على معرفة حالة الطقس اليوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، في مصر ودرجات الحرارة في جميع المحافظات من خلال البحث عبر جوجل.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها على صفحتها الرسمية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة في مختلف الأنحاء، مشيرة إلى استمرار ظهور السحب المتوسطة والمنخفضة في مناطق شمال البلاد، مما سيساعد على تلطيف الأجواء خلال النهار.

حالة الطقس اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في مصر ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

في هذا التقرير، نستعرض حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة:

توقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر، وحار نهارًا في معظم المناطق. وأشارت إلى استمرار ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، مما يسهم في تلطيف الأجواء خلال النهار. كما توقعت أن تكون الرياح معتدلة، مع نشاط أحيانًا في جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ما حالة الطقس غدًا؟

بالنظر إلى خرائط الطقس، يُتوقع أن تشهد البلاد غدًا الإثنين وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تكون كثيفة في بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم الأحد: