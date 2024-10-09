الأرصاد تحذر من شبورة صباحية.. ورياح نشطة على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها للطقس غدًا، الخميس 10 أكتوبر، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، بينما يصبح مائلاً للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

الطقس



وأوضحت الأرصاد في بيانها الرسمي أن الطقس سيكون حارًا نهارًا في معظم المناطق، مع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، والتي قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وشمال ووسط سيناء، ومدن القناة.

حالة الملاحة البحرية: وأشار البيان إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 1 متر، بينما البحر الأحمر سيكون معتدلاً إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.5 متر.



حالة الرياح: ستنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بسرعة 22 كم/س، كما ستشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء ومدن القناة رياحًا معتدلة بسرعة 20 كم/س. كما ستنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد بسرعة 34 كم/س، وتكون معتدلة بقوة 20 كم/س على محافظة الوادي الجديد مع احتمال نشاطها أحيانًا.



درجات الحرارة المتوقعة:



• القاهرة: درجات الحرارة العظمى 32°C، الصغرى 23°C

• الإسكندرية: درجات الحرارة العظمى 28°C، الصغرى 21°C

• بني سويف: درجات الحرارة العظمى 34°C، الصغرى 20°C

• شرم الشيخ: درجات الحرارة العظمى 34°C، الصغرى 25°C

• سوهاج: درجات الحرارة العظمى 36°C، الصغرى 20°C

• طنطا: درجات الحرارة العظمى 31°C، الصغرى 22°C

• دمياط: درجات الحرارة العظمى 29°C، الصغرى 23°C

• أسوان: درجات الحرارة العظمى 38°C، الصغرى 22°C

• الأقصر: درجات الحرارة العظمى 37°C، الصغرى 22°C