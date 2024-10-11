ضمن مبادرة "بداية".. ثقافة المنيا تعقد سلسلة لقاءات توعوية للرواد

يواصل فرع ثقافة المنيا ، تنفيذ فعاليات مبادرة بداية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وشهدت مدرسة السادات الإعدادية للبنات بمحافظة المنيا، لقاءا نقاشيا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال بيت ثقافة شركة النيل بفرع المنيا.

دار اللقاء حول كيفية التصدي للتطورات غير الأخلاقية، وشارك في اللقاء كل من الشيخ جمال عبد الحميد، من علماء الأزهر الشريف ، وعضو لجنة صانعي السلام، دكتور أحمد عزمي ، من مديرية الأوقاف، دكتور رشا منصور، أستاذ التخاطب وتعديل السلوك، القس بولس نصيف، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، القس كمال رشدى، ممثل الكنيسة الإنجيلية، الداعية الإسلامية آمال جابر، عضو لجنة صانعي السلام، والحسيني حسن، مدير بيت ثقافة شركة النيل.

استهلت الفعاليات ،بكلمة مدير بيت شركة النيل، وجه خلالها التحية للحضور، مؤكدا دور الثقافة في نشر الوعي وترسيخ الهوية الثقافية لدي الشباب ، من خلال مثل هذه الموضوعات النقاشية ، وأعرب الشيخ جمال عبد الحميد ، عن سعادته للمشاركة في سلسلة اللقاءات الحوارية المقامة ، من خلال فرع ثقافة المنيا، والتي تهدف إلى التصدي للإنحرافات السلوكية المنتشرة، والتمسك بالقواعد والأسس التي تحت عليها الأديان السماوية، والتحلي بالأخلاق الكريمة.

من ناحية أكد دكتور أحمد عزمي، ضرورة تفعيل دور الأسرة في الرقابة الأبوية على الأبناء، خاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة، لمواجهة ظاهرة الانحلال الأخلاقي ، وأضاف القس كمال رشدي، أن الإنحرافات السلوكية بمثابة الوباء، تنتشر بسرعة كبيرة في المجتمع، مؤكدا ، أهمية التصدي لها حفاظا على الهوية الأخلاقية المجتمعية المتأصلة في الشعب المصري ، وأكد على ذلك القس بولس نصيف، مشيرا ، إلى أهمية الوقوف جنبا إلى جنب للتصدي لهذه الإنحرافات، بإعتبارها خطرا يهدد أمن وآمان المجتمعات العربية جميعها.

من ناحيتها أشارت الداعية آمال جابر ، إلى ضرورة اليقظة والحذر من هذه التطورات غير الأخلاقية ، نظرا لإنتشارها بشكل سريع، فالممنوع مرغوب إلا إذا كان هناك من يحرص على التقويم المستمر والفعال ، واختتمت دكتورة رشا منصور اللقاء ، بالحديث عن الأساليب التربوية لمواجهة الإنحراف الفكري والسلوكي .

واستمرارا للأنشطة المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، شهدت المدرسة الإعدادية للبنات، لقاءا للتعريف بمفهوم السلام الداخلي وأساليب ضبط النفس، أعقبه فقرة اكتشاف مواهب في مجالات التمثيل، الغناء، الاستعراض المسرحي، والإلقاء الشعري، والأداء الحركي.

وتشهد هيئة قصور الثقافة خلال الآونة الأخيرة ، مجموعة متنوعة من الفعاليات منها ، أنشطة مبادرة بداية، وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ، ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية ، وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية ، والأمسيات الشعرية ، ومناقشات الكتب بنوادي الأدب ، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج المكثف المعد بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد ، والذي يتضمن أكثر من ٤٥٦ نشاطا ثقافيا وفنيا.