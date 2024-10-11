الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يشكر اللاعب أوفي إيجاريا

أوفي إيجاريا
أوفي إيجاريا

حرص نادي الزمالك على تقديم الشكر للاعب أوفي إيجاريا، على الفترة التي قضاها مع الفريق وذلك من خلال بيان رسمي أثصدرة النادي اليوم جاء كالأتي:

" ‏يتقدم نادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير للاعب أوفي إيجاريا، على الفترة التي قضاها مع الفريق، ويؤكد مسؤولو النادي على تقديرهم واحترامهم للاعب ".

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وأضاف: " ويشكر نادي الزمالك اللاعب على تفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد، ويؤكد مسؤولو النادي أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتنسيق مع مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة".

وكان اللاعب الإنجليزي قد خاض فترة اختبار قصيرة مع الزمالك وشارك فيها بمباراة الأبيض الودية ضد بتروجت أمس الخميس، وانتهت بخسارة الفريق بنتيجة 2-1.

وكشف النادي عن أسباب عدم التعاقد مع اللاعب، حيث أكد أن أوفي إيجاريا أراد توقيع العقود خلال 48 ساعة، ولكن النادي طلب قضاءه فترة لا تقل عن 10 أيام لمتابعته بشكل جيد قبل التوقيع.

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