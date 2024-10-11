الزمالك يخاطب "كاف" للحصول على مكافأة السوبر ويحتج على عقوبة الكونفدرالية

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خطابًا إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف يستعجل فيه إرسال مكافأة الفوز ببطولة السوبر الأفريقى والبالغة نصف مليون دولار، بالإضافة إلى الجائزة التى حددها موسم الرياض، وتبلغ مليون ونصف المليون دولار، بهدف إنهاء بعض الأزمات التى تواجه النادى.

ويسعى الزمالك لسداد مستحقات اللاعبين عن نسبة عقودهم للموسم الجديد، وكذلك تسديد باقى مبلغ غرامة المغربى خالد بوطيب، كما تضمن الخطاب أيضًا معرفة موقف الاحتجاج الذى قدمه النادى بشأن العقوبات التى صدرت ضد الزمالك بسبب بعض الأخطاء فى مراسم تتويج الفريق ببطولة الكونفدراليه،وهى غرامة ٢٠٠ ألف دولار، وحرمان الجماهير من حضور مباراتين، وهى الغرامة التى يراها مسئولو القلعه البيضاء مبالغ فيها، بعد أن فوجئوا أن الكاف قام بتغريم اتحاد العاصمة الجزائري ٤٠ ألف دولار فقط بعد انسحابه فى الدور نصف النهائي لنفس البطولة.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك للتواصل مع المهندس هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالكاف، للتدخل لإنهاء هذه الأزمة وتحريك طلب الحصول على مستحقات النادى.

الزمالك يكسف حقيقة إيقاف القيد:

فى الوقت الذى نفى فيه مجلس إدارة نادي الزمالك أى إخطار من “الفيفا” بإيقاف القيد لفريق الكرة، بسبب عدم تسديد مستحقات اللاعب الغانى أتشيمبونج، التى وصلت إلى ١٧٢ ألف دولار، بعد إضافة غرامة تأخير السداد فى الموعد المقرر من قبل، ويسعى المجلس حاليًا لتجهيز المبلغ والتواصل مجددًا مع وكيل اللاعب للتفاوض معه بشأن الجدولة على قسطين أو ثلاثة.

على جانب آخر وافق مجلس إدارة الزمالك على عرض ثلاثة لاعبين من فريق الشباب للإعارة فى الميركاتو الصيفي، نظرًا لعدم حاجة البرتغالى جوزيه جوميز لهم فى الوقت الحالي، وهم المدافع أحمد رفاعى، وحازم أسامة، لاعب خط الوسط، وعلى ياسر، مهاجم فريق ٢٠٠٥.

وكيل بنتايك يرد على شائعة المنشطات:

أصدر وكيل المغربى محمود بنتايك، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانًا استنكر فيه الحملات الشرسة الموجهة ضد اللاعب بشأن تحليل المنشطات الذى أجرى له على هامش مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى، التى أقيمت بالمملكة العربية السعودية، وفاز بها الأبيض.

قال البيان "نحن وكلاء اللاعب محمود بنتايك نعرب عن استنكارنا الشديد للحملات المضللة التى تشنها بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمبنية على شائعات وأخبار كاذبة منذ انضمام اللاعب إلى نادى الزمالك المصري، باسم اللاعب نكذب هذه الشائعات، خصوصًا الشائعة الأخيرة الخاصة بإيجابية عينة المنشطات، ونعتبر نشر هذه الأخبار الكاذبة تشهيرًا واضحًا واعتداءً غير مقبول على سمعة لاعب قدم الكثير إلى كرة القدم.. هذه الشائعات لا تعكس فقط غياب الحقائق والاحترام للحقائق بمسئولية غير مهنية لبعض وسائل الإعلام، وأن أى تحليل طبى يحتاج إلى أدلة موثوقة وهو ما تفتقر إليه هذه المزاعم.

واختتم البيان بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسهم فى نشر هذه الشائعات، أو التشهير باللاعب من دون أدلة ملموسة، وأن هناك التزامًا بالدفاع عن حقوق اللاعب بجميع الوسائل القانونية.