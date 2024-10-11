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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك في مران اليوم

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية صباح اليوم في مقر القلعة البيضاء، استعداداً لبطولة السوبر المحلي المقرر لها في الإمارات.

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وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض تدريبات بدنية وتأهيلية، خوفاً من تعرضهم للإجهاد، عقب خوض مباراة بتروجت الودية بالأمس.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.
ومن يلتقي الزمالك مع إيسترن كومباني يوم الأحد المقبل  على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحاً، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

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