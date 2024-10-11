فرد أمن الشيخ زايد يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه من إمام عاشور.. فيديو

أكد عبدالله مصطفى فرد أمن مول الشيخ زايد المعتدى عليه من لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، أنه طالب تعويض في الأداء المدني 5 ملايين جنيه، موضحًا أن ما تعرض له لا يقبله أحد، ولكن :" لو إمام كان اعتذر كنت هتنازل عن القضية".

وأضاف فرد أمن مول الشيخ زايد المعتدى عليه، خلال حواره مع الإعلامي حسن محفوظ، ببرنامج كلبش، أنه في البداية كان يوافق على حل المشكلة والتنازل، وذهب للنادي الأهلي من أجل الصلح.

وأشار إلى أن الكابتن خالد بيبو نجم النادي الأهلي تدخل من أجل حل المشكلة، ولكن بعد الذهاب للنادي لعقد جلسة الصلح لم يتواجد، ولم يتواجد إمام عاشور صاحب المشكلة من أجل الحل.

وتنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا ثاني جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في اتهامه بالاعتداء بالضرب على فرد أمن داخل مول تجاري، لاتخاذ إجراءات الادعاء المدني.

وشهدت الجلسة السابقة تقديم المحامي علي فايز، دفاع فرد الأمن المجني عليه، مذكرة إلى هيئة المحكمة، طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على إمام عاشور، كما تقدم بطلب بتعديل القيد والوصف من اتهام بالاعتداء بالضرب، إلى استعراض القوة والتلويح بالعنف.

وتغيب لاعب الكرة إمام عاشور عن حضور جلسة محاكمته المنعقدة في محكمة أكتوبر.

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي؛ في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.