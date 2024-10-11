الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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فرد أمن الشيخ زايد يفضح إمام عاشور: يبتزني للحصول على 40 ألف جنيه

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد عبدالله مصطفى فرد أمن مول الشيخ زايد المعتدى عليه من لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، أن لاعب النادي الأهلي طلب منه في الجلسة المدنية تعويض بمبلغ قدره 40 ألف جنيه، موضحًا أن لاعب الأهلي يتهمه بالبلاغ الكاذب.

 

وأضاف مصطفى خلال حواره مع الإعلامي حسن محفوظ، ببرنامج كلبش، أن ما يفعله إمام عاشور أمر غريب، فـ المجني عليه أصبح متهما، موضحًا أن :" الكل شاف اللي عمله إمام معايا، وضربني وهنا يريد أن يحولني لمتهم وعمل بلاغ كاذب".

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وأشار فرد أمن مول الشيخ زايد إلى أن الجماهير بالكامل الأهلي والزمالك، تعلم تفاصيل الواقعة وما يفعله إمام من مشكلات في الفترة الأخيرة، والتي نتج عنها استبعاده من منتخب مصر بناء على طلب المدير الفني حسام حسن.

ووجهت النيابة العامة  لـ لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، تهمتي التعدي بالضرب لفرد الأمن و سبه في مول أركان بالشيخ زايد، ليصبح اللاعب إمام عاشور، في مواجهة القانون بشكل رسمي، بعد إحالته للمحاكمة الجنائية.


 

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