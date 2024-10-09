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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

طلبة: الاستعجال في عودة إمام عاشور بعد الإصابة وراء تراجع مستواه

مجدي طلبة
مجدي طلبة

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يتعافي جيداً من الإصابة قبل العودة إلى المشاركة في تدريبات القلعة الحمراء.

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وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن الاستعجال في عودة إمام عاشور بعد الإصابة وراء تراجع مستواه في الفترة الأخيرة".
وتابع:"إمام عاشور لاعب لا غنى عنه في فريق الأهلي ويجب استعادة مستواه الفني مجدداً".
وسادت حالة من الغضب لدي جماهير الأهلي بعد تدهور مستوى إمام عاشور خلال الفترة الماضية، مما جعل هناك حرص من مجلس الإدارة بضرورة تصحيح مسار اللاعبين والفريق، خاصة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك بركلات الترجيح. 

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