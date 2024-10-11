رسم الشخصية المتحركة في نقاشات بثقافة المنيا

تواصل قصور الثقافة بمحافظة المنيا ، تنفيذ فعاليات الورشة التدريبية ، بعنوان كيفية رسم الشخصية المتحركة ، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة ، حيث واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات الورشة التدريبية لتنفيذ الرسوم المتحركة والإعلانات "Moho Studio" .

والتي تعقدها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين ، برئاسة الدكتورة منال علام، بقصر ثقافة المنيا، لعدد من العاملين بالفرع ، وشهدت الفعاليات لقاء بعنوان "كيفية رسم الشخصية المتحركة" أوضح خلاله المخرج دكتور محمد ربيع، مدرس الرسوم المتحركة بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، جامعة المنصورة، أهمية تصميم الشخصية بالنسب وفقا لطبيعتها سواء كانت لسيدة أو لرجل أو طفل.

مشيرا أن تصميم الشخصيات الكاريكاتيرية يختلف عن الطبيعة، ففيه يحرص الرسام على رسم الملامح بشكل مميز، يمكّن المُشاهد من قراءة المشهد وفهم المغزى منه ، كما تناول تفصيليا كيفية توزيع كتلة الجسم وربطها بالصفات الأساسية الشخصية، وأيضا كتلة الرأس وما تشمله من رقبة عينين وأذنين ، مع توضيح مدى تأثرهم بتعابير الوجه من حزن وفرح وغيرها، واختتم اللقاء بتعريف المتدربين كيفية اختيار الملابس المناسبة للشخصية، مع مراعاة النوع، وطبيعة الدور الذي تلعبه، ووفقا للفئة العمرية.