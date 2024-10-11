أعلن حزب الله اللبناني، أن العدوان الإسرائيلي على بيروت استكمال لجرائم الاحتلال ضد لبنان، معقبا :"وندين أي قصف يستهدف مقار الأمم المتحدة"، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابع حزب الله :"قصف تل أبيب ما هو إلا البداية ونقول إن إسرائيل لم تر إلا القليل".

مسيرات حزب الله الانقضاضية تهاجم قاعدة الدفاع الجوي في حيفا





وفي إطار آخر، شن حزب الله، اليوم الجمعة، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة قيادة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر في حيفا.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الجمعة 11-10-2024، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة قيادة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر في حيفا.





ومن جانبه، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” ظهر اليوم الجمعة، مستعمرة الاحتلال في كفرسولد بصلية صاروخية كبيرة .

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من صباح يوم الجمعة 11-10-2024، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرسولد بصلية صاروخية كبيرة.





