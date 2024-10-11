في ظل أحداث لبنان.. مصير حفل إليسا في الكويت

يمتلىء جدول إليسا الغنائي بعدد من الحفلات عربيا وعالميًا، في ظل الهجمات الضارية على الأراضي اللبنانية، يأتي موقف إليسا السياسي بالدعم المستمر لوطنها وطلبات شديدة اللهجة للتضامن مع الشعب اللبناني وحمايته.

يتزامن حفل إليسا الجديد في الإمارات مع تصاعد وتيرة الأحداث داخل لبنان، المفترض إقامته غدا بمشاركة الفنان تامر عاشور، وحتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي من جهة إليسا بإلغاء الحفل فالبتالي يستمر بقائه في موعده.

دعم إليسا المؤثر لـ لبنان

كما نادت إليسا سابقًا برجاءٍ مؤثر، قائلة “لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيدًا عن الحروب والقتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد، ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟، كما رفعت النداء بتوقف الحرب تحت شعار لبنان لا يريد الحرب.

وقامت إليسا بنشر مقطع فيديو مؤثر عبر حسابها على انستجرام به قصدية نادرة كتبها والده مع عرض عدد من المناطق الخلابة في لبنان.

الاحداث اللبنانية تطفىء أضواء الاحتفالات العربية

وطالت الضربات اللبنانية الأحداث الفنية والغنائية داخل لبنان وخارجها، فألغى كلا من الفنان وائل جسار وعاصي الحلاني حفلهما في مهرجان الموسيقى العربية بجانب الفنانة مايا دياب والفنانه اني شاكر الذي أجل جولته الامريكية تضامنًا مع الاحداث اللبنانية.