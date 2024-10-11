المنظمة الدولية للهجرة: نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان كارثي

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان كارثي، لافتا إلى أن الدعم الدولي لا يتناسب مع الاحتياجات، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابعت أن نحو 690 ألف نازح في لبنان، وحوالي 400 ألف آخرين غادروا البلاد كثير منهم إلى سوريا المجاورة.

وفي إطار آخر، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إفيخاي ادرعي، إن جيش الدفاع مستمر في مهاجمة مواقع حزب الله في قراكم، أو وبالقرب منها.

وأضاف افيخاي: لا نريد المساس بكم أبدًا، ولذلك من أجل سلامتكم ممنوع العودة الى بيوتكم حتى إشعار آخر.

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ولفت إلى أنه يجب عدم العودة إلى الجنوب، وكل من يتوجه جنوبًا قد يعرض حياته للخطر. سنبلغكم في الوقت الآمن للعودة إلى القرى والبلدات.

الخارجية الكندية: استهداف مواقع اليونيفيل جنوب لبنان غير مقبول



وصفت وزارة الخارجية الكندية قصف الجيش الإسرائيلي لأحد مواقع "اليونيفيل" في جنوب لبنان بالأمر "المثير للقلق وغير المقبول" داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وأفاد مصدر في الأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على 3 مواقع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.وأصيب برج المراقبة بمركز "اليونيفيل" الرئيسي في رأس الناقورة باستهداف إسرائيلي.

وذكّرت "اليونيفيل" الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

وشددت على أن "قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل موجودة في جنوب لبنان لدعم العودة إلى الاستقرار بموجب ولاية مجلس الأمن، وأن أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701.