أيتن عامر تواكب موضة خريف 2024 بمهرجان الشارقة السينمائي الدولي

خضعت الفنانة أيتن عامر لجلسة تصوير جديدة خلال حضورها مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب كما شاركت متابعيها بعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وبدت أيتن عامر بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من أعلى وفضفاض من أسفل، مواكب لأحدث صيحات فساتين خريف 2024، صمم من قماش ناعم باللونين الأبيض في الأسود، عكس الفستان قوامها الرشيق ووزنها المثالي.

وعلقت على الصور، قائلة: "كل الشكر للشيخة جواهر عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة فن و مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال و الشباب، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة على دعوتى لحضور مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب مع أطيب تمنياتى بالنجاح والتوفيق لكل المشتركين".

وأكملت أيتن عامر رقي إطلالتها ببعض المجوهرات الماسية ونسقت حقيبة يد صممت من الجلد تنتمي لعلامة ديور الشهيرة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

أيتن عامر

أيتن عامر من مواليد 22 نوفمبر ممثلة مصرية.

حياتها

اسمها الحقيقي «سمر»، وهي من مواليد الإسكندرية، شقيقتها الممثلة وفاء عامر، وكانت بدايتها في التمثيل عام 2004 في مسلسل ملح الأرض، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.