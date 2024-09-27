بلقيس فتحي تواكب موضة خريف 2024

خضعت النجمة الأماراتية بلقيس فتحي لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وبدت بلقيس فتحي بإطلالة عصرية، تزيح بها الستار عن أحدث صيحات موضة خريف 2024، حيث ارتدت فستان طويل مجسم بلياقة عاليه بأكمام طويلة صمم من خيوط الصوف باللون الأحمر الصارخ.

وتزينت بعقد بشكل فرعوني مجوهرات مرصعه بالألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

واختارت لم خصلات شعرها للوراء ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البرتقالي في الشفاه.

بلقيس فتحي

بلقيس (20 أكتوبر 1984 -)؛ مغنية يمنية - إماراتية، وهي إبنة المغني اليمني أحمد فتحي.

مسيرتها الفنية

بدأت تحب الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي ومن هنا انطلقت بالمجال الفني كما أنها في عام 2004 شاركت مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني المنفردة منها «والله ما طلبوا ببابك» و«يا مسلمين شاموت أنا وشاهلك» لكنها لم تواصل بالغناء بعد ذلك بسبب انشغالها بالدراسة وبعد تخرجها من إحدى التخصصات العلمية عادت مجددًا بطرحها أغنية منفردة أخرى بعنوان «مسألة سهلة» الذي قامت بتصويرها كفيديو كليب، إلا إن نجاحها ظهر بعدما انضمت إلى قائمة فناني شركة روتانا الذي طرحت خلالها العديد من الأغاني والألبومات الغنائية أغلبها حققت نجاحًا ومتابعة كبيرة استفدت من نجاحها تحقيق الشهرة في الوطن العربي حتى حصولها على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط عام 2015.

أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في مايو 2013 الألبوم الأول لبلقيس والذي يحمل عنوان "مجنون بلقيس". ويعتبر الألبوم العمل الذي قدم بلقيس كفنانة جديدة في الساحة الموسيقية العربية، وجاء ليعكس موهبتها وإبداعها الفريد. يتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني التي تعكس التنوع الموسيقي والتمكن الصوتي الذي تمتلكه بلقيس. كان هذا الألبوم بمثابة منصة لتقديم نفسها لجمهور واسع ولإثبات قدراتها كمغنية. تضمن الألبوم عددًا من الأغاني التي كانت لها تأثير كبير على الجمهور. من بين الأغاني البارزة في الألبوم، نجد أغنية "مجنون" التي أعطت اسم الألبوم وتربعت على قائمة الأغاني الأكثر شهرة في تلك الفترة. الأغنية تتميز بلحنها الجذاب وكلماتها العاطفية التي تتحدث عن الحب والشغف، مما جعلها تتصدر قوائم الموسيقى وتحقق نجاحاً ملحوظاً. وضم الألبوم أغاني من كلمات عبد الله السالم وتركي الشريف ومحمد سعيد حارب، وضمّ أغاني بجانب الأغنية الرئيسية "مجنون" مثل "هذا منو"، "طابت جروحي"، و"دقوا خيبتي".