الدوري العالمي للتنس يعلن مشاركة نخبة من اللاعبين في نسخته الثالثة

أعلن الدوري العالمي للتنس، الذي ينظِّمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين العالميين في نسخته الثالثة التي تستضيفها الإمارة، والمقرَّر إقامتها في الفترة من 19 حتى 22 ديسمبر 2024، في الاتحاد أرينا.

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وتشمل القائمة لاعبَيْن حاصلَيْن على ميداليات أولمبية، وخمسة من أبطال جراند سلام، وسبعة من أفضل 12 لاعباً في فئة الرجال، وستة من أفضل 10 لاعبات في فئة السيدات، لتقديم العرض الأكبر في الملاعب.

وستضمُّ البطولة مشاركة أولى لثلاث لاعبات بارزات، هنَّ باربورا كرجتشيكوفا، بطلة ويمبلدون 2024، المصنَّفة 9 عالمياً، وجاسمين باوليني، الفائزة بذهبية زوجي السيدات في أولمبياد باريس 2024، المصنَّفة 5 عالمياً، وديانا شنايدر، الحاصلة على الميدالية الأولمبية الفضية، المصنَّفة 17 عالمياً.

وتشهد هذه النسخة عودة 13 من نجوم التنس البارزين إلى الدوري العالمي للتنس 2024.

وتعود إلى الدوري العالمي للتنس أرينا سابالينكا، المصنَّفة 2 عالمياً، بعد انتصارها الأخير في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، إلى جانب إيجا شفيونتيك، المصنَّفة 1 عالمياً والفائزة بميدالية برونزية في أولمبياد باريس 2024 وحاملة لقب بطولة رولان جاروس للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، ويلينا ريباكينا، المصنَّفة 4 عالمياً، وبولا بادوسا، المصنَّفة 20 عالمياً، وكارولين جارسيا، المصنَّفة 30 عالمياً.

ميدفيديف يعود للمشاركة في الدوري العالمي للتنس

ويعود دانييل ميدفيديف، المصنَّف 5 عالمياً، وآندريه روبليف، المصنَّف 6 عالمياً، اللذان كانا ضمن فريق «نسور بي بي جي» الفائز بلقب الدوري العالمي للتنس 2023.

ويشارك تايلور فريتز، المصنَّف 7 عالمياً، وصيف بطولة أمريكا المفتوحة 2024، إضافةً إلى هوبرت هوركاتش، المصنَّف 8 عالمياً، وكاسبر رود، المصنَّف 9 عالمياً، وغريغور ديمتروف، المصنَّف 10 عالمياً.

وسيشارك من بين النجوم الرجال، ستيفانوس تسيتسيباس، المصنَّف 12 عالمياً، وسوميت ناجال، المصنَّف 82 عالمياً، في إحدى أكبر الفعاليات الرياضية في أبوظبي.