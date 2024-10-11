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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب المستثمرين لتحديثات حول خطط التحفيز الصينية

مؤشرات الأسهم الأوروبية
مؤشرات الأسهم الأوروبية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعا خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لتحديثات حول خطط التحفيز الصينية، فيما تراجعت الأسهم الفرنسية بعدما كشفت الحكومة عن موازنة عام 2025 التي تهدف إلى معالجة العجز المالي المتزايد.

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تحركات الأسهم

هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة في ختام أسبوع متقلب جعله يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وتراجع المؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمئة بعدما عرضت الحكومة موازنة عام 2025 بخطط لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى بقيمة 60 مليار يورو (65.5 مليار دولار).

ومن المقرر أن تقوم وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتحديث رؤيتها للديون الفرنسية في وقت متأخر من اليوم الجمعة.

وبشكل عام، سادت حالة من الحذر وسط انتظار المستثمرين للمؤتمر الصحفي الذي ستعقده وزارة المالية الصينية غدا السبت وسط توقعات كبيرة بأنها ستعلن خلالها عن إجراءات تحفيزية.

وانخفض سهم ستيلانتيس، الشركة المالكة لكرايسلر، 1.2 بالمئة بعدما أكدت أن رئيسها التنفيذي كارلوس تافاريس سيتقاعد في نهاية عقده في أوائل عام 2026.

ونزل سهم سينسبري أربعة بالمئة بعدما باع جهاز قطر للاستثمار، أكبر مساهم في مجموعة السوبر ماركت البريطانية، أسهما بقيمة 306 ملايين جنيه إسترليني.

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