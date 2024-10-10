مبيعات الاجانب تكبد البورصة 12.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية متأثرة بمبيعات أجنبية.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 12.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.189.6 تريليون جنيه.

خسر مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوي 30762 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى7468 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.7 % ليغلق عند مستوى 10642 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 5.3 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب للبيع وسط تداولات 5.3 مليار جنيه.