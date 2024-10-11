الأهلي يواجه وادي دجلة في دوري الكرة النسائية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي نظيره فريق وادي دجلة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز.

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موعد مباراة سيدات الأهلي ووادي دجلة

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، على استاد النادي فرع القاهرة الجديدة.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد الفوز على الزمالك بالجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت على ملعب الزمالك بميت عقبة، وشهدت تألقا كبيرا للمحترفة النيجيرية تشارتي روبن، والتي سجلت هدفي الأهلي.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كل من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وحنان الزيني المدير الإداري، ويارا صفوت وإنجي شعلان إداريان، وروض حسين طبيب الفريق، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

سيدات الاهلي تفزن على الزمالك في دوري الكرة النسائية



حقق فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي انتصارا مهما على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضيةعلى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

وسجل هدف النادي الأهلي الأول والثاني اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة 43 والدقيقة 72، فيما سجلت سبيستيا اكوى هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 91.

وتلقت اللاعبة نورا خالد لاعبة الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعدما حصلت علي الكرت الاصفر الثاني بالمباراة.